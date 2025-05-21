Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Mayıs 2025 altın fiyatları...

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Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 21 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.143 TL

Satış: 4.144 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.626 TL

Satış: 6.777 TL

Yarım altın

Alış: 13.210 TL

Satış: 13.355 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 27.367 TL

Satış: 27.777 TL