Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Haber Merkezi
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 21 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.143 TL
Satış: 4.144 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.626 TL
Satış: 6.777 TL
Yarım altın
Alış: 13.210 TL
Satış: 13.355 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.367 TL
Satış: 27.777 TL