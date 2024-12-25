Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 25 Aralık 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve küresel olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Peki, 25 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.967 TL
Satış: 2.968 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.801 TL
Satış: 4.910 TL
Yarım altın
Alış: 9.572 TL
Satış: 9.821 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 19.890 TL
Satış: 20.191 TL