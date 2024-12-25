Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 25 Aralık 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve küresel olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Peki, 25 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.967 TL

Satış: 2.968 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.801 TL

Satış: 4.910 TL

Yarım altın

Alış: 9.572 TL

Satış: 9.821 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 19.890 TL

Satış: 20.191 TL