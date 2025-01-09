Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 9 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.
Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.
Altını olanlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.
Peki, 9 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.029 TL
Satış: 3.030 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.885 TL
Satış: 4.998 TL
Yarım altın
Alış: 9.740 TL
Satış: 9.996 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.254 TL
Satış: 20.560 TL