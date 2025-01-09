Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 9 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.

Altını olanlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

Peki, 9 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.029 TL

Satış: 3.030 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.885 TL

Satış: 4.998 TL

Yarım altın

Alış: 9.740 TL

Satış: 9.996 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.254 TL

Satış: 20.560 TL