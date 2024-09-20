Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 20 Eylül 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Altın birçok kişinin güvenli liman olarak gördüğü bir yatırım aracıdır. Altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden
Bu yüzden, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen kişiler güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Peki, 20 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.833 TL
Satış: 2.834 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.600 TL
Satış: 4.706 TL
Yarım altın
Alış: 9.172 TL
Satış: 9.413 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 19.062 TL
Satış: 19.350 TL