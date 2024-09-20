Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 20 Eylül 2024 altın fiyatları... Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 20 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Hüseyin Topuz

Altın birçok kişinin güvenli liman olarak gördüğü bir yatırım aracıdır. Altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden

Bu yüzden, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen kişiler güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Peki, 20 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.833 TL

Satış: 2.834 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.600 TL

Satış: 4.706 TL

Yarım altın

Alış: 9.172 TL

Satış: 9.413 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 19.062 TL

Satış: 19.350 TL