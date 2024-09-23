Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 23 Eylül 2024 altın fiyatları... Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 23 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Hüseyin Topuz

Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Vatandaşlar günlük altın fiyatları hakkında sık sık araştırmalar gerçekleştiriyor.

Peki, 23 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.872 TL

Satış: 2.873 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.699 TL

Satış: 4.807 TL

Yarım altın

Alış: 9.370 TL

Satış: 9.614 TL

Tam altın

Alış: 18.799 TL

Satış: 19.169 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 19.490 TL

Satış: 19.784 TL