Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 23 Eylül 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.
En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Vatandaşlar günlük altın fiyatları hakkında sık sık araştırmalar gerçekleştiriyor.
Peki, 23 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.872 TL
Satış: 2.873 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.699 TL
Satış: 4.807 TL
Yarım altın
Alış: 9.370 TL
Satış: 9.614 TL
Tam altın
Alış: 18.799 TL
Satış: 19.169 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 19.490 TL
Satış: 19.784 TL