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Green Card sorgulama ekranı 2025 | Green Card sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Green Card sorgulama ekranı 2025 | Green Card sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Green Card, yapılan çekiliş sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak kalıcı oturma izni veren bir belgedir. Bu kart, sahibine ABD'de sürekli ikamet etme, çalışma ve belirli haklardan yararlanma hakkı tanır. Son çekilişe başvuranlar, "Green Card sonuçları 2025" başlığını araştırıyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...