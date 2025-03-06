Green Card sorgulama ekranı 2025 | Green Card sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Yağmur Uçar
Green Card (Yeşil Kart), çekilişle ABD'de ikamet ve çalışma izni veren bir belge olarak biliniyor.
ABD vatandaşı olmadan birçok hakkın tanındığı Green Card'a başvuruda bulunanlar vatandaşlar sonuç tarihi konusundaki araştırmalarına başladı.
Araştırmaların hız kazanmasıyla birlikte sürecin ilerleyişi heyecanla bekleniyor.
Başvurusunu yapan adaylar, çekiliş sonuçlarını başvuru numarası ile öğrenebilecek.
Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
GREEN CARD 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI
Green Card başvuru sonuçlarının 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.
Sonuçlara www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.