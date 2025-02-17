Gümüş gram fiyatı ne kadar? 17 Şubat 2025 güncel gümüş fiyatı..

Hüseyin Topuz

Gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olan gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 17 Şubat 2025 Pazartesi günü güncel gümüş fiyatı..

Gümüş bugün ne kadar?

17 Şubat 2025 Pazartesi günü itibariyle gümüşün gramı 37,38 TL'den işlem görüyor.

Gram Gümüş, 14.02.2025 tarihinde 38,93 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Gram Gümüş, 27.01.2025 tarihinde 34,15 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.