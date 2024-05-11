Gümüş kordon nedir, koparsa ne olur? Astral seyahatte gümüş kordon bağı Astral seyahat konusunda araştırma yapanların denk geldiği "gümüş kordon", merak konusu oluyor. Gümüş kordon bağı ve kopması ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, "gümüş kordon nedir", "gümüş kordon koparsa ne olur" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte astral seyahatte gümüş kordon bağı hakkında detaylar...

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Astral seyahat, kişinin bedeninden ayrıldığı ve astral düzlem olarak bilinen başka bir boyuta veya gerçeklik düzeyine geçtiği deneyimdir. Bu deneyim sırasında kişinin bedeni genellikle uyurken, bilinç ve ruhları ayrı bir boyutta dolaşır.

"Gümüş kordon" ise bu ayrılmış bilincin bedenine bağlı olduğuna inanılan bir enerji bağıdır.

Bazı kişiler astral seyahatteyken bedenlerine bağlı olduğuna inanılan bu enerji bağına "gümüş kordon" adını verirler.

Peki, Gümüş kordon hangi durumlarda kopar? Astral seyahatte gümüş kordon koparsa ne olur? Gümüş bağı ne demek? Göbek bağı kordon nedir? İşte yanıtlar...

Gümüş kordon nedir

Astral seyahat sırasında bilincin bedenine dönmesini sağlayan bu enerji bağına gümüş kordon derler, çünkü ruhun bedene bağlanan ışık veya gümüş bir kordona benzetilmesiyle ifade edilir.

Gümüş kordon koparsa ne olur

"Gümüş kordonun kopması" kavramı, metafizik ve spiritüel inanç sistemlerinde kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeye göre, astral seyahat sırasında kişinin bedeniyle bağlantısını sağlayan bu enerji bağının kopması durumunda çeşitli sonuçlar öne sürülebilir:

Bedenle bağlantı kaybı: Gümüş kordonun kopmasıyla birlikte astral seyahat eden kişinin bedenle olan bağlantısı kesilir. Bu durumda kişi, bedenine geri dönme güçlüğü yaşayabilir veya bedene geri dönemeyebilir.

Astral seyahat sırasında kaybolma: Gümüş kordonun kopmasıyla birlikte kişinin astral seyahat sırasında kaybolabileceği veya dolaştığı boyutta hapsolabileceği düşünülür.

Bedensizlik hali: Gümüş kordonun kopmasıyla birlikte kişi, bedeni olmadan uzun süre kalabilir. Bu durumda kişi, bedensiz bir halde yaşamaya devam eder ancak fiziksel dünyayla bağlantısı kesilmiş olur.