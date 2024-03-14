Günde 4 tane hurma yiyin, bakın neler oluyor izleyin… Ramazan aynın gelmesiyle birlikte sofralarda ki yerini alan hurmanın sağlık için birçok faydası olduğu bilinir. Günde 4 adet yiyeceğiniz hurma ile sağlığınıza birçok fayda sağlayacaksınız. İşte, 4 hurma yemenin faydaları…

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İftar ve sahur sofralarının baş köşesinde yer alan hurma sağlık içinde oldukça faydalı bir besindir. Lif açısından oldukça zengin olan hurmanın sindirim sistemi sağlığı üzerindeki olumlu etkilerimi çoğu kişi bilir.

Hurmada yer alan B ve C vitaminlerinin yanı sıra bol miktarda bulunan potasyum ve demir mineralleri içerdiğinden sağlığımız açısından oldukça faydalıdır.

Özellikle de sinirim sistemi üzerinde etkili olan meyve günde 4 adet olacak şekilde tüketildiğinde sadece sindirim sisteminizi korumakla kalmayacak vücudunuzu birçok açıdan daha koruma altına alacaktır.

Günde 4 adet hurma yemenin faydaları…

Gün içinde yediğiniz birçok besin sağlığınız için çeşitli faydalar içermektedir. Ancak güne 4 hurma tüketerek başladığınız zaman sağlığınız için birden fazla fayda sağlamış olacaksınız.

Günde yalnızca 100 gram tüketerek gün içinde almanız gereken bakır, potasyum, magnezyum ve selenyum gibi temel minerallerin yüzde 15'ten fazlasını karşılıyor.

Temel minerallerin yüzde 15’ini karşılamasının yanında içeriğindeki glikoz, frutoz ve sakaroz sayesinde bitkinlik sorunundan kurtularak daha enerjik olmanızı sağlıyor.

Çok iyi bir lif kaynağı olan hurma, Alzheimer ve demans gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatmada da etkiler sunarak beyin için oldukça faydalı bir meyvedir.

Tıpkı muz gibi hurma tüketmenin de içerisinde barındırdığı lifler nedeniyle kabızlığa iyi gelir ve bağırsak hareketlerini destekleyici faydalar sunar. Ayrıca sindirim üzerinde bu denli etkili olan hurma diyet listenize eklediğinizde kilo vermenizde de hızlı sonuçlar elde etmenize yarar.

Trigliserit düzeylerini düşürdüğü ve atardamarlarda yağ plaklarının birikmesi olan oksidatif stresi azalttığı kanıtlanan hurma tam bir kalp dostudur. Düzenli tükettiğinizde kalp sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

Daha bir çok faydası bulunan hurma gözlerin keskinliğini yükseltme, cinsel bozuklukları tedavi etme ve kemik sağılığı gibi sorunlar üzerinde de olumlu etkiler sunduğu bilinmektedir.