Hadım yasası nedir, çıkacak mı? Hadım yasası açıklaması!

Son günlerde yaşanan kadına şiddet, taciz ve kadın cinayetlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.
'İyi hal indirimi' ve 'hadım' tartışmaları hakkında konuştu.
Bakan Tunç, "İyi hal indirimi tartışmalı, toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız" dedi.
Bu kapsamda, hadım yasası konusunda gelişmeler merak konusu oldu.
Toplumun büyük bir kesiminin beklediği hadım yasası çıkacak mı sorusu gündeme geldi.
Peki, hadım yasası nedir? Hadım yasası çıkacak mı? İşte yanıtı...
HADIM NEDİR
Hadım, cerrahi veya kimyasal işlem ile erkeğin testislerinin işlevini kaybettirilmesi demektir.
Testosteron üreten hayâların (er bezi, testisler) tamamıyla vücuttan uzaklaştırılması veya sürekli olarak hayâların hormon üretme kabiliyetine son verilmesidir.
HADIM YASASI ÇIKACAK MI
"Cinsel suçlara ilişkin hadıma yönelik bir çalışma yapılması günümüzde mümkün mü?" sorusu üzerine Tunç, "Ceza İnfaz Kanunu'muzda önceki senelerde gündeme geldiğinde, o zaman Adalet Komisyonu üyesi olarak hatırlıyorum konuyu. Ceza İnfaz Kanunu'muzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun. Tabii orada uygulamayı geliştirecek şekilde belki mevzuatta yeni bir düzenleme yapılabilir." dedi.
Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun" ifadelerini kullandı.