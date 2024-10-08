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Hadım yasası nedir, çıkacak mı? Hadım yasası açıklaması!

Hadım yasası nedir, çıkacak mı? Hadım yasası açıklaması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları süren yeni yargı reformu paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hadım yasası ile ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun" ifadelerini kullandı.