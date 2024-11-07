Hakim ve savcılık sınavı ne zaman? İşte başvuru takvimi...

Hüseyin Topuz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını duyurdu.

İlanda hakim ve savcı yardımcılığı için başvuru şartları ve sınav tarihi gibi bilgilere yer verildi.

850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

Peki, Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için başvurular nasıl yapılacak? Hakim ve savcılık sınavı ne zaman gerçekleşecek?

İşte merak edilenler...

Başvurular ne zaman başlayacak?

Adaylar başvurularını, 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

Hakim ve savcılık sınavı ne zaman?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı bu sene ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak.