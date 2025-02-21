Halı, perde, koltuk… BİM’e 3’ü bir arada temizlik makinesi geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

İM, her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu bir aktüel katalog ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

28 Şubat Cuma günü raflardaki yerini alacak ürünler arasında elektronik eşyalar, mutfak gereçleri, spor ekipmanları ve kişisel bakım ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çeken BİM, bu hafta özellikle gıda dışı ürünlerde büyük indirimler sunuyor.

Evini yenilemek isteyenler için mutfak eşyalarından pratik çözümler sunan elektronik ürünlere kadar birçok fırsat sizleri bekliyor.

28 Şubat itibarıyla BİM raflarında yerini alacak bu avantajlı ürünleri kaçırmamak için katalog detaylarını incelemeyi unutmayın!

İşte BİM 28 Şubat indirimli ürünler listesi: