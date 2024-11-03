Hangi partinin kaç üyesi var? İşte partilerin üye sayıları...

Hüseyin Topuz

Siyasi partilerin üye sayıları, her yıl Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmaktadır.

2025 yılına yaklaşılırken siyasi partilerin güncel üye sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.

Peki, hangi partinin kaç üyesi var? İşte merak edilen rakamlar...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Ocak ayında güncellediği kayıtlarına göre, 141 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 41 bin 464 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

İşte partilerin üye sayıları;

AK Parti: 11.041.464

CHP: 1.428.800

İyi Parti: 508.578

MHP: 486.896

Yeniden Refah: 365.767

Demokrat Parti: 342.256

Saadet Partisi: 243.312

DEVA: 146.820

BBP: 112.277

Gelecek Partisi: 70.451

Memleket Partisi: 66.738

Zafer Partisi: 43.515

TİP: 43.206

DSP: 25.570

Genç Parti: 23.466

Vatan Partisi: 13.955

HÜDA PAR: 13.741

BTP: 12.162

DEM Parti: 10.353

YTP: 10.620