Hangi partinin kaç üyesi var? İşte partilerin üye sayıları...

Siyasi partilerin üye sayıları, her yıl Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmaktadır.
2025 yılına yaklaşılırken siyasi partilerin güncel üye sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.
Peki, hangi partinin kaç üyesi var? İşte merak edilen rakamlar...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Ocak ayında güncellediği kayıtlarına göre, 141 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 41 bin 464 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.
İşte partilerin üye sayıları;
AK Parti: 11.041.464
CHP: 1.428.800
İyi Parti: 508.578
MHP: 486.896
Yeniden Refah: 365.767
Demokrat Parti: 342.256
Saadet Partisi: 243.312
DEVA: 146.820
BBP: 112.277
Gelecek Partisi: 70.451
Memleket Partisi: 66.738
Zafer Partisi: 43.515
TİP: 43.206
DSP: 25.570
Genç Parti: 23.466
Vatan Partisi: 13.955
HÜDA PAR: 13.741
BTP: 12.162
DEM Parti: 10.353
YTP: 10.620