Hasadı başladı: Uyumadan önce yiyince, metabolizmayı uçuruyor

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Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olan Edremit ilçesinde, belediyeye ait zeytinliklerde hasat dönemi resmen başladı.

Edremit Körfezi’nin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin sektörü, bu yılki hasatla birlikte yeniden canlanıyor.

Kadıköy Mahallesi’ndeki zeytinliklerde gerçekleştirilen ilk hasat, çiftçiler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu yılki verimlilik, zeytin üreticileri için umut verici bir tablo sunuyor.

Toplanan zeytinler, bölgedeki Tariş Kooperatifi fabrikasında işlenerek kaliteli zeytinyağına dönüştürülüyor.

Üretim sürecinin ardından dinlendirilen zeytinyağları, uygun fiyatlarla halkın beğenisine sunulacak.

ZEYTİNİN FAYDALARI

Vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini barındıran zeytin, sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor.

Zeytin, kemik sağlığını destekleyerek kemik kaybını önlemeye katkıda bulunur. Mide sağlığını da koruyarak ülser ve gastrit gibi rahatsızlıkların gelişmesini engellemeye yardımcı olur.

Uyku öncesi zeytin tüketiminin de vücut üzerinde şaşırtıcı etkileri var. Geceleri zeytin yemek, sindirimi kolaylaştırmakla kalmayıp metabolizmayı hızlandırıyor.