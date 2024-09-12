Hava durumu alarm verdi! Türkiye’de 3 gün etkili olacak Meteoroloji kaynaklarından Türkiye için yeni uyarı geldi. Sıcaklık sevenlere müjde, soğuk hava sevenlere kötü haber duyuruldu. 3 gün boyunca etkili olacak.

Haber Merkezi

Meteoroloji’den yeni uyarı geldi, sıcak hava sevenler için güzel haber!

Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıklar yükseliyor, yaz bitmedi diyenler bu habere bayılacak.

Ancak soğuk hava sevenler için işler pek iyi değil, çünkü önümüzdeki günlerde serinlemek biraz zor olacak.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 3 gün boyunca sıcak havaların etkili olacağını duyurdu.

Özellikle öğle saatlerine dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Herkese günaydın. Afrikamsı sıcak hava bugün, yarın ve cumartesi bizle birlikte olacak. Öğlen saatlerinde terleten cinsten...”