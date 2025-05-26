Havalimanında ele sürülen kağıt bakın neyin nesiymiş...

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Uçuş öncesi güvenlik kontrolleri çoğu yolcu için artık sıradan bir rutin. Ancak bazı önlemler, dikkat çekici oluyor.

Havalimanında güvenlik kontrolünden geçerken görevlinin elinize küçük bir kâğıt sürdüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Peki bu işlem ne anlama geliyor?

Görevli bu kâğıdı sadece elinize değil, bazen çantanıza, cüzdanınıza veya elektronik cihazlarınıza da sürebilir.

Peki; amaç nedir? İşte, bakın o küçük kağıt parçası ne işe yarıyor...

Bu kâğıt aslında özel bir testin parçasıdır. Adı “iz dedektörü testi” olarak bilinir ve yolcunun patlayıcı veya yasa dışı maddelerle temasta bulunup bulunmadığını kontrol etmek için yapılır.

Amaç, bu yüzeylerde mikroskobik kalıntılar olup olmadığını tespit etmektir.

Kâğıt daha sonra özel bir cihaza yerleştirilir. Bu cihaz, son derece hassas bir şekilde madde izlerini analiz eder. Patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasallar ya da uyuşturucu kalıntıları varsa, sistem bunu saniyeler içinde ortaya çıkarır.