Hayvan pazarları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası yayılan yeni şap hastalığı nedeniyle Türkiye genelindeki hayvan pazarlarını geçici olarak kapatmıştı.

Konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Bakanlık, SAT-1 tipi yeni şap virüsüne karşı aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu.

Şu ana kadar sahaya yaklaşık 6 milyon doz aşı gönderildi. 20 Temmuz’a kadar 2,6 milyon doz daha üretileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Aşılamaların tamamlandığı bölgelerde hayvan pazarları kademeli olarak yeniden açılacaktır” denildi.

Hayvan pazarlarının net olarak ne zaman açılacağı henüz belli değil. Ancak aşılama çalışmaları tamamlandıkça illerdeki pazar yerleri peyderpey hizmete girecek.

Bakanlık ayrıca, bu süreçte kırmızı et tedarikinde sorun yaşanmayacağını ve halk sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığını belirtti.