Helal gıda sertifikası nereden alınır, ücretli mi? Helal belgesi başvurusu 2024

Yağmur Dinç

Ülke gündeminin ilk sıralarında, günlerdir tartışılan "domuz eti" skandalı yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu, köfte ürünlerinde rastlanan domuz eti, sucukta rastlanan at ve eşek eti, vatandaşları endişelendirdi.

"Helal" olarak satılan et ürünlerinin İslami koşulları sağlamadığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, "Helal Gıda Sertifikası" için detaylar araştırma konusu oldu.

Peki, helal belgesi nasıl alınır? Helal gıda sertifikasına nasıl başvurulur, ücretli mi? İşte detaylar...

HELAL GIDA BELGESİ NEDİR

Helal Gıda Sertifikası , bir gıda ürününün İslam dini kurallarını ve helal (yasal) gıda maddesinin uygun olarak üretildiğini, işlendiğini ve tüketilmeye uygun olduğunu gösteren bir belgedir.

Helal, Arapça bir kelime olup, "izinli" veya "dini olarak uygun" anlamına gelir. Bu sertifika, özellikle Müslüman vatandaşlar için önemli bir güvence sunar.

Helal gıda ürünleri, İslam'ın yasaklanmadığı ve uygun şartlarda üretilen ürünler olarak kabul edilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Helal gıda sertifikası alınabilmesi için gıda ürünlerinin, Helal Gıda Sertifikası veren yetkili kuruluşlara başvurması gerekir. Türkiye'de bu tür hizmetleri sağlayan bazı kuruluşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teslim edilebilirliklerine uygun olarak çalışır.

Türk Standardları Enstitüsü, 14 Temmuz 2011 tarihinden bu yana, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayınlanan TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardına göre Helal Uygunluk Belgelendirmesi yapmaktadır.

HELAL BELGESİ ÜCRETİ 2024

Helal Uygunluk Sertifikası yıllık kullanımı için yurt içinde 15.000 TL+KDV, yurt dışında 1000 € + KDV' ücret tahakkuk edilir.