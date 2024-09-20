Hem ekonomik, hem pratik! BİM’e elektrikli ocak geliyor: Fiyatı izdiham yaratacak Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden BİM, yeni indirim kataloğunu duyurdu. Bu hafta, motosikletlerden elektronik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkıyor. İşte BİM 27 Eylül indirim kataloğu…

Haber Merkezi

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren BİM, bu hafta da yeni indirim kataloğunu duyurdu.

Bu hafta, Bayberry 125 cc motosiklet gibi dikkat çekici bir ürünle birlikte birçok farklı kategoriden seçenekler geliyor.

Televizyon çeşitlerinden dikey buharlı ütülere, hava nemlendiricilerden midi fırınlara kadar evde ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok şey var.

Ayrıca, mutfak tartısı, süpürge, katı meyve sıkacağı, masaüstü mikrofon, masa lambası ve pankek tavası da bu katalogda yer alıyor.

Hem eğlenceli hem de kullanışlı oyuncak çeşitleri ile bardakları da unutmamak gerek.

Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın!

İşte BİM 27 Eylül indirim kataloğu…