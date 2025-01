Hem emekli, hem işçi faydalanacak: Akbank’tan 20.000 TL ek ödeme!

Haber Merkezi

Akbank, yeni yılın ilk ayında kullanıcılarına büyük bir fırsat sunuyor!

2-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Davet Et Kazan programıyla Akbanklılar, yakınlarını davet ederek 20.000 TL'ye varan chip-para kazanma şansı elde edecek.

Akbanklılar, kendilerine özel oluşturdukları davet kodunu yakınıyla paylaşarak, her bir yakınının davet kodu ile Akbanklı olmalarını sağlayabiliyor.

Kredi kartı harcaması yapan her yakınından 1.000 TL, Üniversiteli Akbanklı programına katılanlardan 500 TL, Akbanklı olan her yakından ise 500 TL chip-para kazanarak toplamda 20.000 TL'ye kadar ödül kazanabiliyor.

KAMPANYANIN ŞARTLARI

Davet Et Kazan programına katılmak için Akbanklıların, Akbank Mobil uygulaması üzerinden davet kodu oluşturması ve bu kodu yakınlarıyla paylaşması yeterli.

Yakınları, davet koduyla Akbanklı olduktan sonra, kredi kartı harcamaları gerçekleştirdiğinde, Akbanklılar chip-para kazanmaya başlayacak.

Programda, her yakını için 500 TL, üniversiteli Akbanklı programına katılan her yakın için de 500 TL kazanırken, kredi kartı kullanmaya başlayan her yakın için 1.000 TL chip-para elde edilecek. Bu şekilde, bir Akbanklı, 20.000 TL'ye kadar chip-para kazanma şansına sahip olacak.

