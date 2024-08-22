Hem lahmacun, hem börek! İki lezzeti buluşturan misafirlik tarif Lahmacun ve börek ayrı ayrı bile çok sevilen lezzetler iken, bir araya gelmesi misafirlerin damaklarını çatlatacak. Bu tarif, hem sofranıza yenilik getirecek, hem de tarif sorduracak. İşte lahmacun böreği tarifi...

Editör: Yağmur Dinç

İki çok sevilen Türk lezzeti "lahmacun" ve "börek" buluştu.

Misafirlere ne yapsam diye düşünenler, bu tarif ile sofrasına yenilik getirecek.

İçi kıymalı, dışı çıtır çıtır lahmacun böreği, bir kez yiyenlerin unutamayacağı bir lezzet olacak.

İşte sofrada kapış kapış gidecek olan o tarif...

LAHMACUNU ARATMAYAN BÖREK

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Yumurta sarısı

YAPILIŞI

1. İç Harcı Hazırlama:

Bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın. Soğanı ekleyip kavurun. Soğanlar yumuşayınca kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Yeşil biberi ve sarımsağı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Rendelenmiş domatesi ve domates salçasını ekleyin. Karıştırın ve birkaç dakika pişirin.

Pul biber, karabiber ve tuzu ekleyin. Karışımı iyice karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Fırın tepsisini yağlayın veya pişirme kağıdı serin. İlk yufkayı tepsiye serin ve üzerine bir miktar sıvı yağ sürün.

İkinci yufkayı üstüne serin ve aynı şekilde yağlayın. Bu işlemi toplamda 3 yufka için yapın.

Üçüncü yufkanın üzerine hazırladığınız iç harcı eşit şekilde yayın.

Son yufkayı iç harcının üzerine kapatın ve üzerine biraz daha sıvı yağ sürün. Eğer isterseniz, üzerini yumurta sarısı ile de fırçalayabilirsiniz. Bu, böreğin daha güzel ve renkli bir şekilde kızarmasına yardımcı olur.

Fırını Önceden Isıtın: Fırını 180°C (350°F) önceden ısıtın.

Üzerine yağ sürdüğünüz böreği bıçakla dilimlere ayırın.

Önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Böreğin üstü güzelce kızarana kadar pişirin.

Afiyetle...