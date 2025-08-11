Her gün bir bardak için! Domates suyunun bilinmeyen faydaları

Doğal içecekler arasında en çok önerilenlerden biri olan domates suyu, sağlığa faydalarıyla adeta bir şifa kaynağı.

İçeriğinde bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan barındıran bu mucizevi içecek, vücudu hastalıklara karşı korurken bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Uzmanlar, düzenli olarak tüketilen domates suyunun kalp sağlığından cilt güzelliğine kadar pek çok alanda olumlu etkiler sunduğunu belirtiyor.

A, C, K vitaminleri ile potasyum bakımından zengin olan domates suyu, aynı zamanda sindirim sistemini destekleyen ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan etkili bir detoks içeceği olarak da öne çıkıyor.

Günlük beslenme rutinine eklenmesi tavsiye edilen domates suyu, hem lezzeti hem de sağlığa katkılarıyla sofraların vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor.

İşte domates suyunun bilinmeyen faydaları...

Domates Suyunun Faydaları

- Yüksek C vitamini içeriği sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlar.

- Likopen ve potasyum ile tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

- Antioksidanlar sayesinde ciltte yenilenmeyi ve parlaklığı destekler.

- Lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenler.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- İçerdiği vitamin ve minerallerle günlük enerji ihtiyacına katkı sağlar.

- Düşük kalorili yapısıyla diyetlerde rahatlıkla tüketilebilir.