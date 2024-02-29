Her sabah ceviz kabuğu suyu için, o hastalıkları kafadan silin… Birçoğumuz ceviz kırdıktan sonra kabuklarını atıyoruz. Çöpe atmak yerine bu yöntemi deneyin; her sabah içildiğinde bakın ne işe yarıyor.

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Ceviz, sadece lezzetli bir atıştırmalık olmanın ötesinde, sağlık için bir hazinedir.

İçerdiği omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, lif, protein, vitamin ve minerallerle dolu olan ceviz, düzenli tüketildiğinde birçok fayda sağlar.

Beyin fonksiyonlarını desteklemekten kalp sağlığını korumaya, sindirim sistemini düzenlemekten kilo kontrolüne kadar cevizin sağlık açısından pek çok katkısı vardır.

Ayrıca cilt sağlığını destekler, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanma riskini azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ceviz kabuklarının da sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle suyu içildiğinde bakın ne etkiler yaratıyor…

Ceviz kabuğu suyu faydaları

Soğuk algınlığından öksürüğe, bağırsak sorunlarından şeker hastalığına kadar, ceviz kabuğu adeta doğal bir şifa kaynağıdır.

Cevizin kuru dış kabuğunun çay gibi demlenip içilmesi, soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelirken, bağırsaklarda oluşan kurt ve solucanların tedavisi için de aynı karışımın günde iki fincan içilmesi öneriliyor.

Şeker hastalığına ve vücutta D vitamini eksikliğinden oluşan raşitizm hastalığına karşı da ceviz kabuğu çözüm olabilir.

10-15 adet ceviz kabuğunun su ile kaynatılıp içilmesi, bu hastalıkların tedavisinde destekleyici bir rol oynayabilir.