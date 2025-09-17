Her temizlikte var! Bakın neden "Arap" sabunu deniliyormuş...

Temizlik malzemeleri arasında oldukça popüler olan Arap sabunu, yıllardır hem doğal yapısı hem de çok yönlü kullanımıyla öne çıkıyor.

Çamaşır yıkamadan yer silmeye, halı temizliğinden bulaşık yıkamaya kadar birçok alanda tercih edilen bu ürün, özellikle kimyasal içerikli deterjanlara alternatif arayanların gözdesi haline geldi.

Ancak Arap sabunu hakkında pek bilinmeyen ilginç bir gerçek var.

Bakın, Arap sabununa neden "Arap" sabunu deniliyor ve nasıl elde ediliyor...

ARAP SABUNU İÇERİĞİ

Arap sabunu, tamamen bitkisel yağlardan elde edilen doğal bir temizlik ürünüdür.

Geleneksel tariflerde çoğunlukla zeytinyağı, ayçiçek yağı veya keten tohumu yağı gibi doğal yağlar kullanılır. Bu yağlar, potasyum hidroksit (kostik potas) ile kaynatılarak sabunlaştırılır ve sonunda sıvı ya da jel kıvamında Arap sabunu ortaya çıkar.

En önemli özelliği, kimyasal deterjanlarda bulunan ağır katkı maddelerini içermemesidir.

NEDEN "ARAP" SABUNU

Arap sabununun adı, tarihsel geçmişinden gelir.

İlk üretimleri Osmanlı döneminde Arap coğrafyasında yapılan bu sabun, özellikle Suriye, Lübnan ve Filistin gibi bölgelerde yaygın olarak kullanılmıştır.

Osmanlı aracılığıyla Anadolu’ya gelmiş ve halk arasında “Arapların yaptığı sabun” anlamında Arap sabunu adıyla anılmaya başlanmıştır.