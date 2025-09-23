Abone ol: Google News

Herkes farklı olanı bulmakta zorlanıyor! İnsanların sadece %20'si farklı olanı bulabiliyor

Dikkat gerektiren bulmacamızda resimdeki farklı emojiyi bulmanız gerekiyor. Sadece çok dikkatli bakanlar farklı emojiyi ilk bakışta bulabiliyor. Şimdi sıra sizde...

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 17:45
Yepyeni bir görsel bulmaca ile daha sizlerleyiz!

Bu kez sizden istenen, diğerlerinden farklı olan emojiyi en kısa süre içerisinde bulmanız.

Gözlem yeteneği güçlü olan kişiler resimdeki farklı emojiyi birkaç saniye içinde bulabiliyor.

Görselde yer alan onlarca aynı emoji arasında yalnızca bir tanesi diğerlerinden farklı.

Peki siz bu resmi dikkatle incelediğinizde farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Haydi, gözlerinizi sınayın ve dikkatinizi ortaya koyun!

İşte o resim..

Resimde çok sayıda aşık yüz emojisi bulunuyor. Fakat aralarındaki bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

5...

4...

3...

2...

1...

Süre bitti...

İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;

