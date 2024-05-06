Hıdırellez bitti mi, ne zaman bitecek? 2024 Hıdırellez bitiş saati Hıdırellez ritüellerini yerine getirmek isteyenler, kalan zamanını öğrenmeye çalışıyor. Bu kapsamda, "hıdırellez bitti mi", "saat kaçta bitecek" gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki, 2024 Hıdırellez ne zaman bitecek? İşte Hıdırellez bitiş saati!

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Adını Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın isimlerinin birleşmesinden alan Hıdırellez, dileklerin kabul olması için birçok ritüeli barındırıyor.

Hıdırellezi kaçırmak istemeyenler ise ne zaman biteceğini sorguluyor.

6 Mayıs'a kadar devam eden Hıdırellez için dilek dilemek isteyen vatandaşlar, "Hıdırellez bitti mi, saat kaçta bitecek" merak ediyor.

Peki, 2024 Hıdırıllez ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte Hıdırellez bitiş vakti!

Hıdırellez ne zaman bitecek 2024?

Hıdırellez; 2024 yılında 5 Mayıs Pazar akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Pazartesi ikindi saatine kadar devam edecek.

Bugün ikindi vakti saat 16.58'e tekabül ediyor.