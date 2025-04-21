Hıdırellez nedir? 2025 Hıdırellez ne zaman, hangi gün?

Hüseyin Topuz

Hıdırellez tarihi son günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Hıdırellez, Orta Asya, Anadolu, Kırım, Azerbaycan, Orta Doğu ve Balkanlar'da kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır.

Bu özel günün, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır ve doğanın uyanışını, bolluk ve bereketi simgeler.

Vatandaşlar arama motorlarında hıdırellezin ne olduğu ve hangi tarihte kutlanacağını öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.

Peki, hıdırellez ne zaman? İşte, 2025 hıdırellez tarihi...

Hıdırellez ne zaman?

2025 yılında Hıdrellez 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.