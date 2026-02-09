Hızır orucu günleri 2026: Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alevi inancında Hızır peygambere adanan ve şükretmek için tutulan Hızır orucu, yılın belirli günlerinde alevi vatandaşlar tarafından idrak ediliyor.

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur, kaç gün gibi sorular arama motorlarında hız kazandı.

2026 yılında Hızır orucu tarihleri, Ramazan öncesinde merak konusu oldu.

Peki; Hızır orucu ne zaman tutulacak? İşte Hızır orucu tarihleri ve bilgiler..

HIZIR ORUCU NEDİR

Alevi kültüründe Hızır; dara düşenin yardımcısı, umudun ve kurtuluşun simgesi olarak görülür. Bu nedenle Hızır Orucu, çoğu zaman bir dileğin, niyetin ya da beklentinin ifadesi olarak tutulur.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN 2026

Hızır Orucu, 2026 yılında genel kabul gören takvime göre 10–12 Şubat tarihleri arasında tutulacak.

10 Şubat 2026 Salı

11 Şubat 2026 Çarşamba

12 Şubat 2026 Perşembe

HIZIR ORUCU KAÇ GÜN

Üç gün sürecek olan bu kutsal oruç dönemi, bireysel niyetlerin yanı sıra toplumsal paylaşma, dayanışma ve manevi arınmanın simgesi olarak kabul ediliyor.