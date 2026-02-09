Hızır orucu günleri 2026: Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

- Hızır orucu, Alevi inancında Hızır peygambere adanan ve 2026 yılında 10-12 Şubat tarihleri arasında üç gün tutulacak bir oruçtur.
- Bu oruç, dileklerin ifadesi ve manevi arınma için olduğu kadar toplumsal dayanışma ve paylaşmanın da simgesidir.
- Hızır; Alevi kültüründe dara düşenin yardımcısı, umudun ve kurtuluşun simgesi olarak kabul edilmektedir.
Alevi inancında Hızır peygambere adanan ve şükretmek için tutulan Hızır orucu, yılın belirli günlerinde alevi vatandaşlar tarafından idrak ediliyor.
2026 yılında Hızır orucu tarihleri, Ramazan öncesinde merak konusu oldu.
HIZIR ORUCU NEDİR
Alevi kültüründe Hızır; dara düşenin yardımcısı, umudun ve kurtuluşun simgesi olarak görülür. Bu nedenle Hızır Orucu, çoğu zaman bir dileğin, niyetin ya da beklentinin ifadesi olarak tutulur.
HIZIR ORUCU NE ZAMAN 2026
Hızır Orucu, 2026 yılında genel kabul gören takvime göre 10–12 Şubat tarihleri arasında tutulacak.
10 Şubat 2026 Salı
11 Şubat 2026 Çarşamba
12 Şubat 2026 Perşembe
HIZIR ORUCU KAÇ GÜN
Üç gün sürecek olan bu kutsal oruç dönemi, bireysel niyetlerin yanı sıra toplumsal paylaşma, dayanışma ve manevi arınmanın simgesi olarak kabul ediliyor.