Ramazan öncesi 1 kez yapın, 30 gün arkanıza yaslanın...

İslam aleminin yollarını gözlediği Ramazan-ı Şerif'e günler kaldı.

30 günlük sahur ve iftarın ardından bayrama kavuşulacak.

Müslümanlar ise Ramazan ayı boyunca hem misafir olacak hem misafir ağırlayacak.

Bu noktada, yemek hazırlığı konusunda pratik olmak zaman açısından önem taşıyor.

Öyle ki, şimdiden Ramazan'a hazırlananlar bu detayı asla es geçmiyor.

BUZLUK TEMİZLİĞİ

Sofralarının daha düzenli ve pratik hazırlanabilmesi için yapılan hazırlıkların başında buzluk temizliği geliyor.

Ay boyunca sık sık kullanılacak olan derin dondurucular, hem yer açmak hem de sağlıklı bir kullanım sağlamak adına elden geçiriliyor.

Uzun süredir bekleyen, tarihi geçen ya da ne olduğu unutulan ürünler ayıklanırken, buzlukta gereksiz yer kaplayan paketler de çıkarılıyor.

Buzluk temizliği sayesinde Ramazan boyunca iftar saatine yakın yaşanan telaş azalıyor, gıda israfının önüne geçiliyor ve sahur için hızlı ve pratik çözümler üretilebiliyor.