Hükümet yapılan o ödemelere sınırlama getirdi! Her ay yapılan ödemeler 2 yıldan sonra kesilecek

Haber Merkezi

Belçika, yıllardır uyguladığı süresiz işsizlik maaşı sistemine köklü bir son veriyor! Hükümetin aldığı yeni karara göre, işsizlik maaşı alma süresi yalnızca 2 yıl ile sınırlandırılacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alan binlerce kişi bu hakkını kaybedecek.

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, bu kararın ülkede 100 binden fazla kişiyi doğrudan etkileyeceğini açıkladı. Bakan Clarinval, mevcut sistemde işsizlik maaşının süresiz şekilde alınabildiğini, ancak kamu harcamalarının azaltılması ve sosyal sistemin sürdürülebilirliği adına bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.

O SÜREYİ GEÇENLER İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK!

Süresiz işsizlik maaşı uygulaması kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, 2 yıllık süre sınırı, yeterli süre çalışmış olan 55 yaş üzerindeki bireyler için geçerli olmayacak. Clarinval, yaş ve çalışma geçmişi gibi kriterlere göre istisnalar getirileceğini de ifade etti.

Bakan Clarinval, işsizlik ödeneğinin ne kadar süre alınabileceğini belirleyecek olan yeni formülü de açıkladı. Bu kapsamda, son 3 yıl içinde en az 1 yıl çalışan bireyler, 12 ay boyunca işsizlik yardımı alabilecek. Her ek 4 ay çalışma için 1 ay ek işsizlik maaşı hakkı verilecek. Ancak toplam süre hiçbir koşulda 2 yılı aşamayacak.