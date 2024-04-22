IBAN’dan ödeme yapanlar dikkat! Açıklama kısmına mutlaka... Son dönemlerle yapılan alışverişlerde IBAN ödemeleri iyice yaygınlaşmış durumda. Sizde IBAN üzerinden ödeme yapıyorsanız buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. IBAN ödemesi yaparken açıklama kısmını sakın es geçmeyin…

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işletmelerin hesaplarına yönelik denetimleri sürüyor. Uzmanlar, son dönemde alışverişlerde ödemelerin IBAN verilerek banka hesabına yönlendirilmesi nedeniyle hem tüketiciler hem de işletmelere yönelik uyarılarına son hızıyla devam ediyor.

Uyarılarında belli noktaları altını önemle çizen uzmanlar özellikle de ödeme sırasında açıklama kısmının es geçilmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar IBAN ödemesi yapılırken dikkat edilmesi gerekli noktaları bir bir açıkladı.

Konuya dair uzmanlar ise, "Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor, ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir" şeklinde vatandaşları uyardı.

Denetimler sıklaşıyor açıklama kısmını mutlaka doldurun…

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflere dair çalışmalar başlattığını belirten uzmanlar hesapların incelenebileceğini belirtti.

Ayrıca söz konusu para akışı faturayla kanıtlanamazsa işletme cezaya maruz kalacağını ve bununla birlikte kiralama yoluyla edinilen banka hesapları MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında da ayrıca incelenme ihtimalinin de olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda uzmanlar vatandaşların satın aldıkları mal ve hizmetten dolayı mağduriyet yaşaması durumunda ellerinde fiş ve fatura gibi belgenin bulunması gerektiğini vurgulayarak, IBAN yoluyla talep edilen ödemelerde fiş ya da fatura verilmediğinden kusurlu mal satılması durumunda herhangi bir hak iddia edemeyeceği belirtildi.

Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor. Ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabileceğinden açıklama kısmına ne ödemesi yapıldığı ve kime yapıldığının belirtilmesinin incelemelerde yardımcı olabileceğini belirtti.