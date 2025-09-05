İbn-i Sina'nın losyonu: Cilt lekelerini sıfırlıyor

Ciltte zaman zaman ortaya çıkan mor, sarı ya da siyah renge dönüşen lekeler, özellikle kadınlar için büyük bir estetik kaygı oluşturuyor.

Güneş ışınları, yaşlanma, yanlış kozmetik ürünler, hormonal değişiklikler veya cilt travmaları bu lekelerin oluşmasına neden olabiliyor.

Modern tıpta farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiş olsa da, yüzyıllar öncesinden gelen şifalı tarifler bugün hala ilgi görüyor.

Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina, yazdığı El-Kanun fi’t-Tıbb adlı eserde sadece hastalıkların tedavisini değil, cilt sağlığı için kür ve losyon tariflerini de ayrıntılı şekilde aktarıyor.

İşte İbn-i Sina'nın cilt lekeleri için losyon tarifi...

İbn-i Sina, ciltte oluşan koyu renkli lekelerin açılması için sirkenin arındırıcı gücünden yararlanmayı tavsiye ediyor.

Sirkenin içine ezilmiş maydanoz, dereotu veya rezene tohumu eklenerek elde edilen losyon, cildin üzerine sürülüyor.

Gül suyu, İbn-i Sina’nın sıkça önerdiği bir cilt toniği.

Sirke ile yapılan karışımlar sonrasında cildin tahriş olmaması için gül suyu ile cildi yatıştırmak tavsiye ediliyor.