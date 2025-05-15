İbre aşağı döndü: Gram altında şaşırtan düşüş! İşte 15 Mayıs 2025 fiyatı...

Haber Merkezi

ABD’de bugün açıklanacak olan üretici enflasyonu (ÜFE) verisi öncesinde altında satış baskısı arttı.

Ons altın, nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, gram altında da dikkat çeken bir kayıp yaşandı.

Haftanın son işlem gününde spot ons altının fiyatı yaklaşık yüzde 1’lik bir düşüşle 3 bin 139 dolara kadar gerileyerek 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

DÜŞÜŞ BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta 4,300 TL'ye kadar çıkan gram altın bugün saat 09.15 itibarıyla 3,893 TL'ye geriledi.

15 Mayıs 2025 Perşembe günü çeyrek altının fiyatı ise 6 bin 502 TL oldu.