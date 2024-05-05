İçinde bekletin, bardaktaki yumurta kokusunu yok edin! Bardağınızdaki içeceği içmek üzere ağzınıza götürdünüz ve birden mideniz bulandı. O yumurta kokusunu, birçok kişi yaşamıştır. Bu durumu sonsuza kadar def edecek yöntem haberimizde...

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Yumurta, protein ve yağ açısından zengin bir besindir. Bu bileşenler, özellikle yağ, yüzeylerde yapışabilir ve kokuya neden olabilir.

Bardaklar yeterince temizlenmediğinde veya sıcak su ve deterjan gibi etkili temizlik maddeleri kullanılmadığında, yumurta kokusu kalabilir. Yumurta bileşenleri, özellikle sıcak su ve deterjan olmadan temizlenirse, yüzeyde kalmaya devam edebilir.

Yumurta kokusunu engellemek için bu yöntemi deneyin!

Deneyen, keşke daha önce bilseydim diyecek...

Yumurta kokusunu önleyin

Yumurta kokusu aldığınız bardağı sirkeli suyla yıkayın. Bir miktar suya biraz sirke ekleyin ve bardağı bu çözeltiyle iyice yıkayın. Ardından bol suyla durulayın ve kurulayın.

Bardağı limon suyuyla yıkamak da kokuyu gidermeye yardımcı olabilir. Bir miktar limon suyunu bardağa sıkın, iyice yıkayın ve bol suyla durulayın.

Bardak içine birkaç saat boyunca kahve telvesi koyarak da bardakta kalan kokuyu absorbe etmeye çalışabilirsiniz.