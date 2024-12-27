İETT’lerde unutulan eşyalar açık artırmaya çıktı! Ne arasan var

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Gün içerisinde milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan İETT otobüslerinde her gün bir dizi eşya unutulurken bu eşyaların birçoğu da sahipsiz kalıyor.

Bir yıl boyunda herhangi biri tarafından teslim alınmayarak sahipsiz kalan bu eşyalar geçtiğimiz günlerde Karaköy’de yer alan İETT Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikle satışa çıkarıldı.

Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından organize edilen açık artırmada yer alan sahipsiz eşyalar şaşkına çevirdi. Açık artırmada yeni sahiplerini bulan ürünler arasında, dron, cep telefonu, scooter, ütü, güneş gözlüğü, kask ve tost makinesi gibi 20 farklı kategoride ürün yer aldı.

705 BİN TL’YE SATILDI!

Herhangi biri tarafından sahip çıkılmayan ve toplam değeri 604 bin 140 TL olarak hesaplanan 3 bin 921 parça eşya, açık artırmaya katılan iş insanı Yılmaz Şat tarafından rekor bedelle satın alındı.

Bir rekora imza atarakm705 bin TL karşılığında satılan ürünler hakkında İETT Yolcu İletişim Şefi ve İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür “İçindeki bilgiler temizleniyor. Çalışır, çalışmazlığı belirleniyor. İmha edilecekler imha ediliyor. O şekilde gruplandırılarak satışa sunuluyor Ancak bugün eşyaları toplu olarak sattık. Kedisini, kuşunu unutan var.

Gelinlik unutan var, bu yıl yok ama. Ben en çok kaskı merak ediyorum. Kask nasıl unutulur arabada. Akademisyenler, öğrenciler tezlerini unutuyorlar. İçinde çok önemli bilgiler olan USB’ler unutuluyor. Son model telefonlar, sıfır ev eşyaları, patates unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bunlar en az bir yıl saklama süresi dolan eşyalar.” İfadelerini kullandı.