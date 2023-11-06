İhbar et, ödülü al! Kaçakçılık yapan nereye ihbar edilir? İhbar ikramiyesi nasıl alınır? İhbar ödülü, bir kuruluşun veya devletin, belirli yasa dışı faaliyetleri veya ihlalleri rapor eden kişilere verdiği bir tür ödüldür. Peki, yasa dışı işler yapanlar nereye ihbar edilir? İhbar eden ödüllendirilir mi? İşte ihbar ikramiyesi hakkında detaylar...

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Vergi kaçıran, uyuşturucu satan, terörle ilişkili olan genel anlamıyla yasa dışı herhangi bir işte parmağı olanlar, vatandaşlar tarafından fark edildiğinde ihbar edilmelidir.

İhbar müessesi 1905 sayılı yasa ile düzenlenmiş olup, devlet bu yasa ile ulaşamadığı vergi kayıp ve kaçaklarını ortaya çıkararak gelir elde etmeyi amaçlamaktadır.

Devlet vergi ve kaçaklarının azaltılmasına yardım sağlayan bu vatandaşlara bunun karşılığında; vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri sebebiyle ihbar ikramiyesi ödemektedir.

Peki, ihbar ödülü ne kadardır ve nasıl alınır? İhbar ikramiyesi için nereye başvurulur? İşte detaylar...

İhbar ikramiyesi nedir?

İhbar ödülü, ihbarcının, suçları veya ihlalleri açığa çıkarmada yardımcı olmasının bir teşviki olarak sunulur.

İhbar ödülleri, genellikle vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm veya diğer suçlar gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

İhbar ikramiyesi ne kadar?

İhbarcılara yapmış oldukları ihbar neticesinde; ihbar edilen mükellefe tahakkuk eden verginin %10 üzerinden ihbar ikramiyesi hesaplanmakta olup; bunun 1/3’ü nakden peşin ödenmektedir. Geri kalan kısım için ise tahsilattan ödenmesi yoluna gidilmektedir.

İhbar ödülü nasıl alınır?

Vergi mahkemeleri; uygun illiyet bağı, somut tespitler ve delillerle desteklenerek yapılan ihbarlar neticesinde ihbarcıların hak etmiş oldukları ihbar ikramiyelerini tam olarak hesaplanmasına ve ödenmesine hükmederek ihbarcılar lehine karar vermektedir.

Vergi dairesi söz konusu inceleme neticesinde ihbarcının sadece ihbar ettiği yıla ait tahakkuk eden vergiden kaynaklı ihbar ikramiyesini ödemekte, kalan yıllar için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.