İki il için kırmızı alarm: 110 gün süre verildi

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanları, İzmir ve Ankara için kritik uyarıda bulundu. Kış aylarında beklenen yağışları alamayan iki şehirde baraj doluluk oranları hızla düşüyor.

Son verilere göre, İzmir’in yalnızca 110 günlük, Ankara’nın ise 100 günlük suyu kaldı.

Uzmanlar, vatandaşları su tasarrufu konusunda dikkatli olmaya çağırırken, önümüzdeki dönemde yağışların yetersiz kalması durumunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtiyor.

YAZ AYINDA SORUN YAŞANABİLİR

Hava Forum, X hesabi üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara ve İzmir için kritik uyarıda bulundu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: