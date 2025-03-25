İlaç devine dudak uçuklatan ceza! O ilaçlardan uzak durun: Meğer kanseri tetikliyormuş

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük ilaç ve kimya şirketlerinden biri olan Alman devi Bayer, ABD’de açılan bir davada tarihi bir tazminata mahkûm edildi.

Mahkeme, şirketin ürettiği ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan Roundup adlı ot öldürücü ilacın, kanser riskini artırdığına dair iddiaları dikkate alarak Bayer’in bir davacıya tam 2,1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Bayer, yıllardır glifosat içeren Roundup ilacının güvenli olduğunu savunsa da, ABD'de açılan davalar tam tersini gösteriyor. Birçok davacı, tarım ilacına uzun süre maruz kalan kişilerin kanser riskinin arttığını öne sürerek yargı yoluna başvurdu.

Daha önce de benzer davalarda milyonlarca dolarlık tazminatlar ödemek zorunda kalan Bayer, bu son kararla birlikte tarihindeki en büyük mali darbelerden birini almış oldu.

65 MİLYON DOLARI TELAFİ TAZMİNATI

ABD'nin Georgia eyaletindeki mahkemede jüri, cuma günü Bayer'in Roundup adlı yabani ot öldürücü ürününün kanser dahil zararlara neden olduğunu iddia eden bir davacıya Alman şirketin 65 milyon telafi edici tazminat olmak üzere 2,1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Mahkeme jürileri tarafından, Bayer'in Roundup kullanımının potansiyel riskleri konusunda yeterince açıklama yapmadığına ve ilacın tehlikeleri konusunda davacıları uyarmamaktan sorumlu olduğuna da karar verdi.

Ayrıca verilen bu ceza miktarı ABD'de Roundup isimli glifosat içeren zirai ilaç nedeniyle açılan davalarda verilen en yüksek tazminatlardan biri olarak kayıtlara geçti.

İDDİALARI REDDETTİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, glifosat hakkındaki iddiaları reddederek, bilimsel kanıtların ezici ağırlığı ve düzenleyici kurumların fikir birliği ve dünya çapındaki bilimsel değerlendirmeleriyle çeliştiği için jürinin kararına katılmadığı belirtildi.

Şirket, diğer tüm davalarda olduğu gibi Georgia eyaletindeki son kararı da temyize götüreceğini belirtti. İlaç devi, nihai kararlara ulaşan davalardaki tazminatların, orijinal jüri kararlarına kıyasla genel olarak yüzde 90 azaltıldığını da ayrıca vurguladı.