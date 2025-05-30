İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ilave ödeme tarihi belli oldu mu?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ödenen tediye ödemelerinin ilkinin haziran ayında yapılacağı duyurulmuştu.

Tediye ödemelerinin alacak olan vatandaşlar tediye ödemelerinin yapılacağı tarihler konusunda araştırmalarına hız kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından tediye ödemelerinin yapılacağı tarihler netleşti. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ödeme tarihi belli oldu mu?

TEDİYEDE ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri netleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ilave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödeneceği paylaşıldı.