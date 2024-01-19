İlk ve Acil Yardımı Uzmanı uyardı: Yanıklara sakın bunlarla müdahale etmeyin! İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Sedat Özbay önemli uyarılarda bulundu. Yanık vakalarında halk arasında yaygın olan bu yöntemleri sakın uygulamayın…

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İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Sedat Özbay yanık tedavisi hakkında açıklamalar yaptı. Evde oluşan yanıklara halk arasında bilinen yanlışlar ile müdahale edilmesi aslında risk oluşturuyor.

Özellikle de kaynar suların neden olduğu durumlarda yanık müdahalesi oldukça büyük bir önem taşıyor.

Yanıklar sadece cilt yüzeyine zarar veren türden ise kremlerin durumu hafifletebileceğini söyleyen Özbay, daha derin yanıklarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizerek belirtti.

Halk arasında yaygın olarak bilinen, yanıklara yumurta akı, diş macunu ve domates gibi maddelerin yanığa uygulanması enfeksiyon riskini artırabileceğini belirtti.

Özbey, Tıpkı kaynar su yanıklarında olduğu gibi soba ve diğer alev kaynaklı yanıklarda da aynı tedavi yöntemlerinin uygulanacağını belirtti.

Özellikle el, kasık ve göğüs bölgelerinde meydana gelen yaralanmalarda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Özbay, "Diş macunu, yumurta akı ve domates gibi maddeleri sürmek yanık yarasına zarar verebilir ve temizlik konusunda sorun oluşturabilir. Yanık yarasını su ile yıkadıktan sonra uygun kremler kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Enfeksiyon riski artıyor…

Yanık vakalarında evde uygulanan yumurta akı ve diş macunuyla yapılan müdahalelerin zararlı olduğunu belirten Dr. Sedat Özbay, ilk müdahale için bazı önerilerde bulundu:

"Evlerde oluşan yanıklarda özellikle kaynar sularda oluşan yanıklarda yapılması gereken müdahale soğuk suyla yıkanmasıdır. Eğer üzerinde elbise varsa elbisenin çıkarılması ve sıfır dereceye yakın olmayan suyla yaklaşık 15 dakika yıkanarak rahatlamanın sağlanması gerekiyor. Cildin sadece yüzeyini ilgilendiren yanıklarda kişiler kremler kullanarak bu durumu geçiştirebilir.

Daha derin yanıklarda ise hastanın hastaneye başvurması gerekmektedir. Hastaneye gelmeden önce diş macunu, yumurta akı ve domates gibi rahatlatıcı şeyler sürüyorlar. Yanık bölgelerine bilinmeyen maddelerin sürünmemesi gerekiyor. Bu maddeler yanıkta enfeksiyon durumunu aşırı bir şekilde arttırıyor. Bundan dolayı yanık yarasına bilinmeyen bir medde sürmememiz gerekiyor. Sürülen maddeler yaranın temizlenmesi konusunda problem oluşturuyor.

Yanık yarasını su ile yıkadıktan sonra krem sürebilirler. Soba ve diğer alev yanıklarında tedaviyi uygulama sistemi aynıdır. Özellikle el, kasık ve göğüs bölgelerinde yaralanmalarda hastaneye başvurulması gerekiyor. Bunun dışında olan yaralanmalarda yöntem anlattığım şekilde uygulanabilir. Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında oluşan su toplama durumunun kesinlikle patlatılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.