İllüzyon: Yalnızca "ultra nadir" insanlar sayıyı görebilecek...

Beyninizi kandıran ve algılama yeteneğinizi zorlayan görüntülere "optik illüzyonlar" denir.

Üç tür optik illüzyon vardır: bilişsel, fizyolojik ve gerçek illüzyonlar. Optik illüzyonları bu kadar özel kılan şey, kullanıcının dikkatini bir süre yakalayıp koruyabilme yeteneğidir.

Ayrıca, optik illüzyonlar bilişsel yetenekleri ve gözlem becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Düzenli pratikle optik illüzyon zorluklarını çözme becerisinde hızla ustalaşılabilir.

Ne kadar dikkatli olduğunuzu test etmek ister misiniz?

Hadi şimdi gözlerinizi test edelim!

Kaynak: Wikipedia

Yukarıda paylaşılan bu trippy spiral optik illüzyon görüntüsünde, açıkça görülebilen bir sayı gizlidir.

Göreviniz 7 saniyede gizli sayıyı bulmak!

O halde dikkatinizi toplayın ve kronometrenizi alın, zaman sınırı içerisinde gizli sayıyı bulmaya çalışın.

Eğer zaman içerisinde sayıyı bulamazsanız çözümü yazının sonunda vereceğiz.

Ancak gözlem yeteneğinizin ne kadar iyi olduğunu fark etmek için önce çözümü kontrol etmemelisiniz.

Şimdi meydan okuma başlasın!

7 saniye içerisinde, tuhaf optik illüzyon görüntüsünün ardındaki gizli sayıyı bulmanız isteniyor.

Zamanın yarısı geçti bile.

Görüntüyü son kez tarayın ve bu tuhaf illüzyonun ardında gizlenen sayıyı görüp göremediğinize bakın.

Bu zorlu optik illüzyon mücadelesi gözlem becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test ediyor.

Ve…

Zaman doldu.

Resimdeki gizli sayıyı buldunuz mu?

Eğer öyleyse, kendinize “Optik İllüzyon Şampiyonu” unvanını kazandırdınız.

Şimdi eğer siz de 7 saniyede gizli sayıyı bulamayanlardansanız hayal kırıklığına uğramayın.

Yalnız değilsin; hepimizin başına geliyor.

Şimdi aşağıdaki çözüme göz atalım.