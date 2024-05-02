İltica ne demek? İlticanın TDK sözlük anlamı nedir? İltica etmek nedir? Son zamanlarda daha sık duyulmaya başlanılan iltica sözcüğünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki iltica ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? İltica etmek ne demektir? İşte, detaylar…

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İltica, Arapça kökenli bir sözcüktür. Genel anlamda bir devletin, farklı bir devlet vatandaşına verdiği sığınma hakkını ifade etmektedir. Uluslararası kanuna göre her devlet vatandaşına tanınmış bir hak olarak bilinir.

İltica ne demek?

İltica sözcüğü anlam bakımından "sığınma" demektir. Genel olarak bir eylemi, hareketi ifade etmektedir. İltica eyleminden söz edebilmek için ise bir vatandaşın, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunması gereklidir. Her ne kadar bu hak bütün dünya vatandaşlarına tanınsa da belirli kriterleri de bulunur.

Ayrıca bir vatandaşın yaşadığı ülkede hayati tehlikesi bulunuyorsa, cinsel taciz, dini, ırksal ve politik ayrımcılığa maruz kalıyorsa, istediği ülkeye iltica talebinde bulunabiliyor.

İltica TDK sözlük anlamı nedir?

İltica kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde, Arapça kökenli ve isim olarak geçmektedir. Sözcüğün anlamı "sığınma" olarak açıklanmış.

İltica etmek ne demek?

İltica etmek, iltica eyleminin "mastar" halidir. "Sığınmak" anlamına gelmektedir. İltica eylemini hareket geçirmek demektir. İltica kararını alan kişi, hazırladığı kanıtlarla birlikte iltica talebinde bulunduğu ülkeye başvurmasıdır. Kişi, başvurduğu ülkeye karşı, kendi vatanında can güvenliğini -vatanın her bir köşesinde- sağlayamayacağını ispat etmelidir. Aksi halde talebi kabul görmeyecektir.