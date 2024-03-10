İmsakiye 2024: 10 Mart Pazar teravih vakitleri! Tüm illerin teravih saatleri... Ramazan'ın ilk teravih namazı için için camilerin yolunu tutacak olanlar, imsakiyeyi araştırıyor. Peki 10 Mart Pazar günü teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Ramazan imsakiyesi...

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Mübarek Ramazan'a kavuşan İslam alemi, sahur ve iftarla oruç ibadetini yerine getirecek.

30 günlük oruç ibadetini yerine getiren Müminler, aynı zamanda teravih namazını da eda edecek.

Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından eda ediliyor. Bu akşam da camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca Mümin, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.

Teravih namazı saatlerini öğrenmek isteyenler, 2024 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.

Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 10 Mart Pazartesi illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

10 Mart 2024 teravih saatleri

İstanbul: 20.31

Ankara: 20.14

İzmir: 20.36