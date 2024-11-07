İnanılmaz illüzyon! Kaç tane bulut var? İnsanların sadece %2'si görebiliyor..

Yağmur Dinç

Resimli bulmacaların IQ'nuz ve gözlem yetenekleriniz hakkında büyüleyici bilgiler ortaya çıkarabileceğini biliyor muydunuz ?

Yapılan araştırmalar, ayrıntılara dikkat eden insanların görsel problemleri daha hızlı çözebildiğini, resimli bulmacaların bu yeteneği test etmenin mükemmel bir yolu olduğunu gösteriyor.

Bugünkü meydan okuma beyin gücünüzü test edecek: 5 saniye içinde bir koyun sürüsünün arasında saklı üç bulutu bulun.

Ama dikkat edin! Bulutlar ustaca kamufle edilmiş ve sadece en keskin zekalar onları rekor sürede tespit edebilir.

Bu beyin jimnastiğiyle başa çıkmak için gözlem yeteneğinizin olduğunu düşünüyor musunuz? Hadi öğrenelim!

Resim: Dudolf

İşte görev: Koyun sürüsünün arasında saklanan üç bulutu bulmak.

Sadece 5 saniyeniz var, bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor.

Yapılan araştırmalar, görsel bulmacaları çabuk çözen kişilerin IQ'larının genellikle ortalamanın üstünde olduğunu ve gözlem becerilerinin de oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Hazır mısınız? Bir zamanlayıcı ayarlayın ve görüntüye doğru aşağı kaydırın. Dikkatlice bakın - bu bulutlar koyunlarla iyi bir şekilde uyum sağlıyor ve sadece en dikkatli olanlar saniyeler içinde onları fark edecektir.

Hala bulutları arayanlar için endişelenmeyin. Cevabı aşağıda görün.