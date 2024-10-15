İncir ile sütü birlikte tüketin, o faydaları garantileyin...

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İncir ve süt ayrı ayrı tüketildiğinde çeşitli faydalar sunan besinler arasında yer alır. İncir tek başına tüketildiğinde, sindirim sistemini düzenler ve kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller açısından zengin bir meyvedir.

Süt ise, kemik sağlığı için oldukça sağlıklı olan ve kalsiyum, protein ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan bir besindir.

Bu oldukça faydalı olan iki besin birleştiğinde ise inanılmaz faydalar sunar. Özellikle de büyüme çağında olan çocuklar için birçok fayda sağlayan bu mucizevi ikili bakın nasıl faydalar sağlıyormuş.

İNCİR VE SÜTÜ BİRLİKTE TÜKETİN!

Sağlığınız için bin bir fayda içeren incir ve sütü birlikte tükettiğinizde başta hemen herkesin yaşadığı ve oldukça can sıkıcı olan sindirim sorunlarını çözmede etkili olur. Şişkinlik ve kabızlık şikayetini önlemek için yemeklerden önce ve sonra tüketmeniz yeterli oluyor.

Havaların soğumasıyla birlikte yaşanan üst solunum yolları hastalıklarının giderilmesinde de oldukça etkili olan bu ikili özellikle de kuru öksürük gibi inatçı sağlık sorunlarından kurtulmanızda da etkili oluyor.

Aynı zamanda her gün bir bardak sütün içerisine incir atıp tükettiğinizde cilt sağlığınıza da büyük katkı sağlar. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini destekler.

İncirli sütü hazırlamak için ise kaynayan süte her bir bardak için 2 adet kuru incir koyarak bir süre daha kaynatın. Daha sonra robottan geçirerek süt ve incirin iyice birleşmesini sağlayarak tüketin. Eğer robottan geçirmek istemiyorsanız inciri kaşık yardımıyla da tüketebilirsiniz.