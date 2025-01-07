İOKBS 2025 tarihi: İOKBS 2025’te ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihi açıklandı mı?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her sene binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor.

Sınavı katılım sağlayan adayların başarılı olması halinde burs kazandığı bir sınav türüdür. 2025 yılına girilmesinin ardından İOKBS başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı.

2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nde burs kazanmak için sınava girecek kişiler tarafından sınav tarihleri ve başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, İOKBS 2025’te ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihi açıklandı mı?

İOKBS BAŞVURUSU 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İOKBS başvuru tarihleri henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti. Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

İOKBS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.