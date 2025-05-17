IQ sorusu: E’lerin arasındaki F’yi 7 saniyede bulan, zekasıyla parlıyor

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Görsel yanılsamalar sadece eğlenceli birer oyun değil, aynı zamanda beynimizin nasıl çalıştığını anlamamıza da yardımcı olan etkili araçlardır.

Algı ve dikkat becerilerini sınayan bu tür görseller, özellikle internette en çok ilgi gören bulmaca türleri arasında yer alıyor.

Bugünkü görsel illüzyon testinde ise, onlarca E harfinin arasına ustaca gizlenmiş bir F harfi bulunuyor.

Gizli F harfini bulabilir misiniz? Sadece 7 saniyeniz var...

Yukarıda paylaşılan görselde okuyucular E harflerinden oluşan bir harf ızgarası yer alıyor.

Aralarında gizlenen bir tane F harfi var.

Bu, gözlem becerilerinizin basit bir testidir ve harfi ne kadar hızlı tespit ederseniz, gözlem becerileriniz o kadar iyi olur.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: