IQ Testi: Hangi araç çıkmalı? Sadece bir dahi bu trafiği çözebilir!

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Resimli bulmaca şeklindeki IQ testleri, internetteki en popüler zeka oyunu türlerinden biridir. Bu zeka oyunları, zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test eder.

Bugünün IQ testinde, okuyucuların önündeki zorluk, trafiği 7 saniyede temizlemektir.

Bu bulmaca zorluğunu yalnızca en keskin beyinler çözebilir.

Yüksek bir IQ'nuz var mı? Deneyin ve şimdi öğrenin!

Kaynak: Bright Side

Yukarıda paylaşılan görüntü, 7 arabanın bir kavşakta mahsur kaldığı bir trafik sahnesini gösteriyor. Bir arabayı kaldırmak trafiği temizleyecektir. Okuyucular için zorluk, trafiği temizlemek için hangi arabanın kaldırılması gerektiğini bulmaktır. Sadece en zeki beyinler bu sorunun çözümünü 7 saniyede bulabilir.

Bu, zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test edecek zor bir meydan okumadır.

Bu sorunu çözmek için 7 saniyeniz var.

Düşünme şapkanızı takın ve bu heyecan verici zeka oyununu çözmeyi başarıp başaramayacağınızı görün.

Resme dikkatlice bakın ve olası tüm seçenekleri inceleyin.

Zaman daralıyor.

Dört...

Üç...

İki....

Bir...

Ve...

Zaman doldu.

Önce hangi arabanın kaldırılması gerektiğini belirlemeyi başardınız mı?

Devam edelim ve çözümü kontrol edelim.

Trafiği temizlemek için kaldırılması gereken araba 3 numaralı arabadır, çünkü 1 ve 2 numaralı arabaların hareketini engellemekte ve bu da 4 ve 5 numaralı arabaları bloke ederek trafik sıkışıklığına neden olmaktadır.