IQ'nuzu yarıştırın! Bu resimde 3 hata var...

Yağmur Dinç

Beyin bulmacaları, okuyucunun zihnini meşgul eden ve çözmek için yaratıcı düşünme ve mükemmel problem çözme becerileri gerektiren ilginç bulmaca mücadeleleridir.

Bu bulmacalar zekayı, çevikliği ve düşünme netliğini test etmek için tasarlanmıştır. Kişinin alışılmışın dışında düşünmesini sağlayarak hafızayı, odaklanmayı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Yaşlılığınızda bile beyninizi keskin ve aktif tutmak istiyorsanız, bu bulmacalar bunu yapmanın en iyi yollarından biridir.

Düşünme becerilerinizi test etmek ister misiniz?

O zaman hemen bu zeka oyununu deneyin!

Kaynak: Brightside

Bu görüntüde bir hanımın oturma odasındaki kanepede oturduğu görülüyor.

Bir şeyler okumakla meşgul.

Garip bir şey fark ettiniz mi? Resimde üç tane hata var.

Bu zeka oyunu, detaylara olan dikkatinizin bir testi olacak.

10 saniye içinde üç hatayı tespit edebilir misin?

Eğer yapabiliyorsanız, yüksek IQ'nuz ve mükemmel görsel yetenekleriniz var demektir.

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Hataları fark ettiniz mi? Acele edin, zaman daralıyor.

Görseli dikkatlice inceleyin; hataları fark etmeye çok yakın olabilirsiniz.

Ve...

Zaman doldu.

Zaman sınırlaması içerisinde üç hatayı fark eden dikkatli okuyucularımızı tebrik ederiz.

Yapamayanlar çözümü aşağıya kaydırarak bulabilirler.

Resimdeki üç hata şunlardır:

a) Saatler terstir

b) Haziran ayı 30 çeker

c) Bayan iki farklı türde ayakkabı giymektedir.