İSG/2 sınav sonuçları: İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Her 2 oturum şeklinde gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı ikinci oturumu geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından 8 Aralık Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından katılım sağlayan adaylar tarafından sonuç tarihi araştırmaları hız kazandı.

Bu kapsamda araştırmaların hız kazandığı "İSG sınav sonuçların ne zaman açıklanacak?" sorusu ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2024 İSG/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ocak 2025 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.